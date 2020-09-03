Almanya hizmet sektörü büyümeye devam etti
Almanya'da hizmet PMI ağustosta 1,7 puan artışla 52,5 puana yükseldi.
Almanya'nın hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında, temmuz ayındaki 50,8 puandan, 1,7 puan artışla 52,5 puana yükseldi.
Bileşik satın alma yöneticilerin endeksi aynı ayda 0,7 puan artışla, 54,4 puana yüksledi. Endeks temmuz ayında 53,7 puandaydı.
IHS Markit Direktörü Phil Smith, "Ağustos ayı hizmet sektörü verileri, COVID-19 sebebpli daralmadan toparlanmanın hız kaybettiğini gösteriyor. Hizmet sektörü faaliyetleri temmuz ayındaki güçlü artış sonrasında yavaşlasa da devam ediyor. COVID-19 kısıtlamalarından daha az etkilenen alanlarda ise toparlanma hızını kaybetmemek için çalışmalar devam ediyor." dedi.