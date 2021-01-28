Almanya hükümeti öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtacak

Almanya hükümeti, COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararını desteklemek adına ülkedeki öğretmenlere dizüstü bilgisayar dağıtılmasını öngören 500 milyon euro büyüklüğündeki programı yürürlüğe sokacağını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, "Federal hükümet, eyaletleri, uzaktan eğitimin mümkün kılınması için alışılmışın dışında bir boyutta destekliyor" dedi.

Programın hayata geçmesinin okullar için "iyi bir haber" olduğunu söyleyen Karliczek, "Okullarımızda dijitalleşme konusunda gerçekten daha hızlı olmamız gerekiyor" dedi.

Almanya'da okullar COVID-19 tedbirleri kapsamında 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak.