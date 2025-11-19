Almanya, İHA'ları vurma yetkisi veren tasarıyı kabul etti

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısının, Federal Meclis'te onaylanmasının ardından polis ve orduya şüpheli dron faaliyetlerine müdahale etme konusunda yeni yasal yetkiler verileceğini belirtti.

Hava Güvenliği Yasası ile polis ve silahlı kuvvetler arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma için gerekli görülen yasal çerçeveyi oluşturduklarını aktaran Dobrindt, "Yasa, polisin şüpheli insansız hava araçlarına etkili bir şekilde müdahale edemediği durumlarda, Alman silahlı kuvvetlerinin idari yardım çerçevesinde insansız hava araçlarıyla mücadele etmesine, onları durdurmasına ve hatta vurmasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Dobrindt ayrıca, federal polis tarafından yönetilen yeni bir "dron savunma birimi" kurulacağını da dile getirdi.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması gerekiyor.