Almanya Irak’ta verdiği eğitimi askıya aldı

15 Mayıs 2019

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorf, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Alman ordusunun Irak’ta eğitim faaliyetlerini askıya aldığını belirterek, bu kararın, bu yönde adım atan ortak ülkelerle uyum içinde verildiğini ifade etti.

Kararın mevcut durumdan dolayı alındığını ifade eden Flosdorf, "Ancak bu, bunun (eğitim faaliyetlerinin) gelecek günlerde tekrar başlamayacağı anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir dikkatle hareket ettiklerini söyleyen Flosdorf, Irak'ta yüksek güvenlik seviyesinin uygulandığını ve askerlerin kaldıkları yerlerden çıkmamalarının ve bulundukları yerlerden ayrılmamalarının ön görüldüğünü belirtti.

"Güvenlik durumunun kötüleştiğine ilişkin bir ipucu var mı?" şeklindeki soruya da cevap veren Flosdorf, "Bizim bir ipucumuz yok. Somut bir tehdit yok. Daha çok oradaki güvenlik durumu genel olarak gergin olarak değerlendiriliyor. Alman hedeflerine yönelik somut saldırı uyarıları yok. Müttefiklerimizle ve diğer ortak ülkelerle koordinasyon içindeyiz." dedi.

Flosdorf, Almanya’nın Bağdat'ın kuzeyindeki Taji kentinde 60, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde de 100 Alman askerin bulunduğunu kaydetti.

Almanya, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında IKBY güçlerine ve Irak ordusuna eğitim vermesi amacıyla bölgeye askeri eğitim birliği göndermişti.

Kaynak: AA