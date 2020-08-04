Almanya, İrini operasyonunda görev yapacak fırkateyni Libya açıklarına gönderdi
BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapacak “Hamburg” adlı Alman firkateyni Libya açıklarına doğru yola çıktı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini operasyonunda görev yapacak “Hamburg” adlı Alman firkateyni Libya açıklarına doğru yola çıktı.
Almanya’nın kuzeyindeki Wilhelmshaven kentinden yola çıkan, ağustos ortasında Libya açıklarında göreve başlayacak “Hamburg” firkateyninde 250 Alman askeri bulunuyor.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya’ya yönelik uygulanan silah ambargosunu denetleme, yasa dışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplama ve kaçakçılığı önleme gibi görevleri bulunan firkateyn 5 ay görev yaptıktan sonra 20 Aralık’ta Wilhelmshaven'e dönecek.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle mürettebatın görev süresince karaya çıkmayabileceği ifade edildi.
Kaynak: AA