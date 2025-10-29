Almanya: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes devam etmeli

Meyer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, tüm taraflardan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planının uygulanmasını istedi. Planı "bölgedeki durumun sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için en iyi ve belki de öngörülebilir tek ciddi yol" olarak niteleyen Meyer, ayrıca bu plan kapsamında İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Steffen Meyer, "Bu ateşkes devam etmeli. Bu ilerlemek için bir yoldur." ifadesini kullandı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekten umut verici bir yolda olunduğunu vurgulayan Meyer, "Tüm tarafları sadece buna katılmaya değil, aynı zamanda anlaşmalara da uymaya çağırıyoruz. Çünkü bu, bölgedeki durumu iyileştirmek için sahip olduğumuz en iyi yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de ateşkesin sürmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Askeri dinamizme ve tırmanışa geri dönüş, her iki taraftaki insanlar için de büyük sonuçlar doğuracaktır." görüşünü paylaştı. Deschauer, tüm tarafları ateşkes anlaşmasına uymaya ve azami itidal göstermeye çağırdıklarını kaydetti.