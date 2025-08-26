Almanya, Kanada veya Fransa'nın aksine şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada ve Fransa’nın aksine şimdilik bağımsız bir Filistin devletini tanımayacaklarını açıkladı. Almanya, tanıma kararını iki devletli çözüme giden sürecin son adımlarından biri olarak gördüğünü belirtti. Öte yandan Gazze’de İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği saldırılarda aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının da bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti.
Almanya, bağımsız Filistin devletini tanımak için şimdilik adım atmayacağını duyurdu.
Başbakan Friedrich Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşullar şu anda karşılanmış değil” dedi.
Alman Haber Ajansı dpa’nın haberine göre Berlin yönetimi, tanıma kararını İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüm yolundaki son adımlardan biri olarak görüyor.
Kanada ve Fransa’dan farklı tutum
Kanada Başbakanı Carney, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da benzer yönde bir karar hazırlığında olduğu aktarılmıştı.
Gazze’de hastaneye saldırı
Öte yandan İsrail ordusu, dün sabah Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesini hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanı da bulunuyor.
Hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve Associated Press için çalışan gazeteci Meryem Ebu Dekka, NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı.
İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, “gazetecilerin doğrudan hedef alınmadığını” savunarak saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.