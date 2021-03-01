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Almanya karantina önlemlerini nisana kadar uzatabilir

Almanya hükümetinin COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı nisan sonuna dek uzatabileceği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya hükümetinin COVId-19 salgınına karşı alınan karantina uygulamasını mart ayının sonuna dek uzatmayı değerlendirdiği duyuruldu.

Business Insider’ın habeirne göre, COVId-19 salgını karşısında alınan kimi tedbirlerin Başbakan Angela Merkel’in isteği dorultusunda gevşetileceği ancak 7 Mart’ta sona erecek karantina uygulamasının ay sonuna dek uzatılabileceği belirtildi.