"Almanya kısıtlama öncesine dönecek durumda değil"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'da COVID-19 vaka sayısının halen oldukça yüksek olduğunu ve karantina öncesi duruma dönülmeye henüz hazır olunmadığını açıkladı.

Son 24 saate COVID-19 sebepli ölümlerin 1.129 kişiye olduğuna işaret eden Spahn, "Bu rakamlar virüsün ne kadar ölümcül olduğunu gösteriyor. Bu durumda karantina öncesi duruma geri dönmenin bir yolunu göremiyorum" dedi.

Spahn, karantinayı bir hafta daha uzatmanın erken bitirmekten daha iyi olacağını söyledi.