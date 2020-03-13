Almanya, koronavirüse karşı destek programını açıkladı

13 Mart 2020

Almanya Hükümeti, koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla hazırladığı mali destek programı açıklandı. Açıklamayı yapan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, erteleme dahil, şirketlere vergi rahatlaması getireceklerini açıkladı. Şirketlere sunulacak olan vergi yardımının Almanya'ya milyarlarca euroya mal olacağını ifade eden Bakan Scholz, "Koronavirüsü engellemeyi sağlamak için tüm araçları kullanacağız. Devlet Kalkınma Bankası'dan talep edilecek krediler için üst limit bulunmuyor. Sınırsız kredi programları yapacağız" dedi.



'Devlet, bazı şirketlerden hisse alabilir'

Scholz, devletin şirketlerden hisse de alabileceğini belirtirken, Der Spiegel de cuma günü Ekonomi Bakanı Peter Altmeier’in salgın nedeniyle zorda kalan stratejik öneme sahip şirketlerin ulusallaştırılmasının da seçenekler arasında olduğunu söylediğini yazdı.