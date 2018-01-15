Almanya MB, yuanı döviz rezervlerine dahil etti
Almanya Merkez Bankası, yuanı döviz rezervlerine dahil etme kararı aldıklarını belirtti.
Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank), Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil etme kararı aldıklarını belirtti.
Bundesbank Yönetim Kurulu üyesi Anders Dombret, Hong Kong'da yaptığı açıklamada, kararın geçen yıl alındığını söyledi, ancak döviz rezervine dahil edilen yuan miktarını açıklamadı.
Deutsche Bundesbank'ın da içinde yer aldığı Avrupa Merkez Bankası (ECB), haziran ayında 500 milyon euro tutarında Çin yuanını döviz rezervlerine dahil etmişti.
Dombret, yuanın giderek merkez bankalarının döviz rezervlerine dahil olduğunu belirterek, ECB'nin yanı sıra diğer Avrupa merkez bankalarının da bu adımı takip ettiğini kaydetti.
Dombret'in açıklamaları sonrasında yuan, ABD Doları karşısında son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.