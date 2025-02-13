Almanya Münih'te araç kalabalığa daldı! Onlarca kişi yaralandı

Almanya'nın Münih kentinde bugün bir sürücü kalabalığın arasına aracıyla dalması sonucu 28 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Kalabalığın işçi sendikası Verdi'nin gösterisi için bir araya geldiği belirtildi.

Polisin resmi açıklamasında, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sürücünün 24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu açıkladı.