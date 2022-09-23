Almanya, Rusya'dan kaçanlara iltica hakkı tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik kararını açıklamasının ardından binlerce kişi komşu ülke sınır kapılarına gitti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, askere gitmek istemeyen Rus vatandaşlarının iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.



Baskıyla tehdit edilen Rusların, Almanya'da uluslararası koruma alması gerektiğini söyleyen Faeser, "Putin'in rejimine karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük tehlikelere atanlar, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi. Faeser ayrıca, Almanya'nın aylardır zulüm gören ve tehdit edilen Rus rejim karşıtlarını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.



Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" açıklamasında bulundu.