Almanya Sağlık Bakanı COVID-19'a yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.
Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.