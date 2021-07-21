Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Vakalarda ciddi artış yaşanabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde COVID-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.