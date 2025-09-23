Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Rusya'nın tuzağına düşmeyeceğiz

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) önce Polonya ardından Romanya son olarak da Estonya hava sahasını ihlal etmesinin ana gündem maddesi olduğu görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Pistorius, Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile son dönemdeki eylemlerine dikkat çekerek, "Putin'in eylemleri sorumsuz ve kasıtlı provokasyonlardır. Ancak bu provokasyonlara kanmayacağız, Kremlin'i hafife almayacağız, uyumlu, sağduyulu ve kararlı olacağız. Geçtiğimiz haftalarda Eurofighter pilotlarımız bir dizi önlemleri son derece profesyonel bir şekilde uyguladılar ancak provokasyona kapılmadılar" dedi.

Pistorius, Rusya'nın hava sahası ihlalleri ile Avrupa ülkelerini tuzağa çekmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Provokasyona kapılmayacağız, ancak oradayız ve müdahale edeceğiz, olan biteni yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Bu tuzak bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya, 'hava sahasını ihlal eden Rus uçakları düşürülsün' önerisine karşı

Pistorius, kendi hava sahasını savunmanın her ülkenin hakkı olduğuna işaret ederek, "Hava sahamızı korumak için başka önlemler almayı göz önünde bulundurmalıyız. Ancak burada soğukkanlı aynı zamanda kararlı olmalıyız. Kimin ne zaman ne yapacağına dair açık bir angajman kuralları sistemi var ve biz buna sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Ancak yanlış anlaşılma tehlikesi büyük. Bazılarının sinirlerinin bozulabileceği bir dönemdeyiz ve hepimiz daha kötü bir duruma düşmemek için dikkatli olmalıyız, çünkü bu bizim hiç de işimize gelmez. Gökten bir şeyler indirmek için düşüncesizce taleplerde bulunmak veya özel bir güç gösterisi yapmak en azından şu anda hiç yardımcı olmuyor. Sakinlik ve uygun tepkiler gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Uluslararası hukuka her zaman saygı duyuyoruz"

Jonson da ülkesinin ve Almanya'nın NATO, Baltık Denizi'nin güvenliği ve Ukrayna'ya destek bağlamında çok fazla iş birliği yaptığına dikkat çekti. Jonson, NATO'yu güçlü tutmaya ve savunmaya devam etme iradeleri olduğunu belirterek, "NATO önlemleri konusunda, savunma konusunda güçlü bir siyasi dayanışma var. Bu Avrupa'da barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Uluslararası hukuka her zaman saygı duyuyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz de İsveç'in toprak bütünlüğünü savunuyor ve hava sahamızın ihlalinde sonuçları olacağı bilinmelidir" dedi.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Avrupa ülkelerini ve NATO'yu endişelendiren ilk gelişme bu ayın başında yaşanmıştı. Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.

NATO Konseyi'nin Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine bugün büyükelçiler düzeyindeki toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Rusya'nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ise 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede bir gazetecinin "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" diye cevap vermişti.