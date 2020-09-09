Almanya, seyahat uyarısını eylül sonuna kadar uzattı

09 Eylül 2020

Almanya, 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri hariç 160 ülkeye 14 Eylül'e kadar geçerli olan seyahat uyarısının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Adebahr, 1 Ekim'de hükümetin konuyu tekrar ele alacağını, her ülkenin ayrı ayrı değerlendirileceğini ve ona göre uzatma kararı verileceğini belirtti.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig de yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim'de kapsamlı uyarının yerini her ülkeye farklı uyarı sisteminin alacak olmasını doğru bir adım olarak niteledi.

Fiebig, sektörde ne zaman işlerinin açılacağı konusunda belirsizliğin ise sürdüğüne işaret etti.

Almanya, 17 Mart'ta 200 ülkeye seyahat uyarısı yayınlamış daha sonra kademeli olarak AB ve bazı ülkelere yönelik uyarıyı kaldırmıştı.

Kaynak: AA