Almanya sınırda 10 binden fazla kaçak göçmeni geri çevirdi

Almanya, artırılan sınır kontrolleri kapsamında 10 binden fazla kaçak göçmeni ülkeye kabul etmedi. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Stern dergisine verdiği röportajda uygulamanın göç politikasındaki başarının göstergesi olduğunu söyledi.

550 sığınmacı da reddedildi

Dobrindt, “8 Mayıs’tan bu yana sınırlarımızda 10 binden fazla kaçak göçmeni reddettik, bunların arasında yaklaşık 550 sığınmacı da var” dedi.

Bakan, alınan ret kararlarını “son derece etkili bir önlem” şeklinde nitelendirdi.

Kontroller mayıs ayında sıkılaştırıldı

Göreve geldikten sonra attığı ilk adımlardan biri olarak sınır kontrollerini sertleştiren Dobrindt, sığınmacıların kabul edilmemesi yönünde talimat vermişti. Bu uygulamanın temeli ise, bir önceki hükümet döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından Eylül 2024’te başlatılan sınırlı kontrollerle atılmıştı.

Göç politikası tartışılıyor

Almanya’nın kararları, Avrupa’da göç politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle artan göç dalgalarıyla birlikte birçok ülke sınır güvenliğini sıkılaştırırken, insan hakları savunucuları bu uygulamaların uluslararası sığınma hakkını zayıflattığı yönünde eleştirilerde bulunuyor.