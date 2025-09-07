Almanya sivil savunmayı güçlendiriyor! 10 milyar Euro'luk dev yatırım planı açıklandı

Almanya hükümeti, savaş, kriz ve afetlere karşı savunma ve hazırlık kapasitesini artırmak için kapsamlı bir eylem planı açıkladı. Bu plan kapsamında, önümüzdeki dört yıl içinde 10 milyar euroluk bir yatırım yapılacak.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemlerinin güncelleneceğini, yeni sığınakların inşa edileceğini ve afet yardım araçlarının satın alınacağını belirtti. Plan, sivil savunma altyapısını güçlendirmeyi ve halkın acil durumlara karşı direncini artırmayı hedefliyor.

Geniş kapsamlı eylem planı

Eylem planına göre, Almanya'daki uyarı sistemleri tamamen yenilenecek. Ülke genelinde aktif olmayan sirenler faaliyete geçirilecek ve mobil erken uyarı sistemleri cep telefonu uygulamalarıyla entegre edilerek daha hızlı çalışması sağlanacak. Ayrıca, arama ve kurtarma faaliyetleri için ağır ekipmanlar tedarik edilecek.

Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları düzenlenecek. Bu tatbikatlar, tüm kurumların eşgüdüm içinde hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Almanya'nın Rusya'dan gelebilecek olası saldırılara karşı 1 milyon kişilik yeni sığınak inşa etme planı bulunuyordu. Mevcut durumda ülkede, tamamı batı bölgelerinde bulunan ve yaklaşık 480 bin kişiye hizmet verebilen 579 adet kamusal sığınak yer alıyor.

Ulusal uyarı günü tatbikatı

Hazırlık planı kapsamında, Almanya her yıl düzenlenen ulusal uyarı gününü bu yıl 11 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirecek. Sirenlerin bir dakikalık test alarmı çalacağı tatbikatta, televizyonlar ve radyolar aracılığıyla uyarı bildirimleri yayımlanacak ve akıllı telefonlara bildirimler gönderilecek. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını ve uyarı sistemlerinin işlevselliğini test etmeyi hedefliyor. Geçmiş yıllardaki tatbikatlarda bazı aksaklıklar ve sirenlerin çalışmaması gibi sorunlar yaşanmıştı.