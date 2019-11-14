Almanya üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

14 Kasım 2019

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtuldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

Böylece, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi ikinci çeyrekte büyümenin durmasının ardından üçüncü çeyrekte tekrar büyümeye geçmiş oldu.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,1 küçülerek, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmanın ardından teknik olarak resesyona girmesi (iki çeyrek art arda ekonomik daralma yaşanması) yönündeydi.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi. Üçüncü çeyrekte ihracat artarken, ithalat hemen hemen geçen çeyrekle aynı seviyede kaldı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları ve genel kamu harcamaları arttı. Bu da GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı. Makine ve ekipman yatırımları ise düşüş gösterdi.

Destatis, daha önce yüzde 0,1 daralma olarak açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamını da yüzde 0,2 daralma olarak revize etti. Üçüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, Almanya’da istihdamın yüksek ve faizlerin düşük seyretmesinin hane halkının tüketimini teşvik ettiğini ve ekonomik büyümeyi desteklediğini kaydetti.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Ekim'de Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korudu, gelecek yıla ait büyüme beklentisini ise yüzde 1,5’ten 1’e indirdi.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, güçlü özel tüketimin ve ihracatın, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte resesyondan kaçınmasına yardımcı olduğunu belirterek, “Resesyon ya da değil, Alman ekonomisi, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden bu yana çeyreklik GSYH büyüme ortalamasının yüzde 0,1’e gerilemesi birlikte fiili bir durgunluğa düştü.” ifadesini kullandı.

Brzeski, “Sonuç olarak, Alman ekonomisi son dakikada teknik bir durgunluktan kaçtı. Ancak, kısa vadeli bir rahatlamaya rağmen, aşırı neşeli olmak için hala çok az neden var. Büyüme için bir kriz hala pek olası görünmese de ekonomi için daha uzun süre durgunluk hala masada.” değerlendirmesinde bulundu.