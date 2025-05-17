Almanya: "Ukrayna’ya asker konuşlandırmaktan çok uzağız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin konuştu. Avrupa’nın şu anki tüm çabalarının Rusya'dan şartsız bir ateşkes sağlamaya odaklandığını belirten Merz, "Bir sonraki adım, barış görüşmeleri için hangi formatın geçerli olacağı ve Ukrayna için hangi güvenlik garantilerinin bir gün gerekli olabileceğinin netleştirilmesi olmalı" dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin "Ukrayna’da asker konuşlandırmaya" yönelik tutumuna ilişkin yorumda bulunan Merz, "Şu anda asker konuşlandırma konusunda konuşmak için hiçbir neden yok, bundan çok uzağız. Silahların susmasını, ölümlerin durmasını istiyoruz. Şu anda odaklandığımız meseleler bunlar, başka hiçbir şey değil" diye konuştu.

Merz, İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin ise, "Dünkü İstanbul görüşmeleri, Ukrayna'nın son derece yapıcı tutumuna rağmen beklentilerimizin altında kaldı" açıklamasında bulundu.

"Birliği zayıflatabilecek kişisel anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak önemlidir"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa, Almanya, İngiltere ve Polonya liderlerinin dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesinin ardından çıkan "Fransız lider Emmanuel Macron, Meloni'nin toplantıya katılmasını istemedi" iddialarına yönelik konuştu. Başbakan Meloni, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın işgalinin başından beri Batı'nın birliği en büyük gücümüz oldu. Bu kadar hassas bir dönemde, bu birliği zayıflatabilecek kişisel anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak önemlidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile toplantı gerçekleştirmişti. İtalya Başbakanı Meloni de zirveye katılanlar arasındaydı.