Almanya ve Finlandiya arasındaki kritik kablo koptu! NATO alarma geçti

Finlandiya, Helsinki ile Almanya’nın Rostock şehri arasında uzanan bin 200 kilometrelik deniz altı fiber optik kablosunun İsveç açıklarında koptuğunu açıkladı. İlk incelemelere göre kablo, dış bir güç tarafından kesilmişti.

Rusya sabotajı mı?

Almanya ve Finlandiya, olayın ardından endişelerini dile getirirken her iki ülke Rusya sabotajından şüpheleniyor. Olaydan bir gün önce de İsveç ile Litvanya arasındaki bir iletişim kablosunun zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgedeki gerginlik tırmanıyor

Baltık Denizi çevresindeki NATO ülkeleri, 2022’de Rusya ile Almanya arasında uzanan Kuzey Akım gaz boru hatlarında meydana gelen ve hala açıklanamayan patlamaların ardından, bölgedeki deniz altı altyapısına yönelik sabotaj ihtimallerine karşı tetikte bulunuyor.

Hibrit tehdit alarmı

Finlandiya ve Almanya Dışişleri Bakanları Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin arttığına dikkat çekerek Avrupa'nın kötü niyetli aktörlerin hibrit savaş girişimleri nedeniyle de tehlike altında olduğunu söyledi.

Yetkililer, kablonun kasıtlı bir sabotaj mı yoksa bir gemi demiri ya da balıkçı trolü gibi başka bir nedenden mi zarar gördüğünü belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay yerinde bir sismik aktivite tespit edilmediği, bu nedenle doğal bir neden ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Kablonun tamiri ise 5 ila 15 gün sürecek.