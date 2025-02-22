Almanya yarın sandık başına gidiyor! 53 Türk kökenli aday milletvekili olmak için yarışacak

Almanya'da halk, 21. Federal Meclisi belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Ülkede 30,6 milyonu kadın, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde, 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek.

Yeni seçim yasasıyla 630 ile sınırlandırılmış olan sayı içerisinde yer almak için mücadele eden 53 Türk kökenli isim bulunuyor.

Milletvekili sayısını sınırlandıran yeni yasayı AA muhabirine değerlendiren Almanya Türk Toplumu Seçim Koordinatörü Kenan Kolat, "Eski yasayla birinci oyla seçilen herkes otomatikman meclise girebiliyordu. Şimdi o artık o şekilde olamayacak. İkinci oy yani partilerin aldığı oy da önemli yani vatandaşlarımızın bilmesi gereken 'Ben, ikinci oyumla başbakanı seçiyorum.' diye düşünmesi gerektiğidir. İkinci oyu, hangi partinin iktidara gelmesi isteniyorsa ona vermeli" dedi.

"Yaklaşık 1,2 milyon Türk kökenli seçmen var"

299 seçim bölgesinden her partinin doğrudan birer aday çıkartabildiğini ifade eden Kolat, "Birinci oy ile ikinci oy farklı adaylar ve farklı partilere verilebiliyor. Türkiye'deki seçim sistemini düşünürsek Türkiye'de bir oy veriliyor milletvekili seçiminde. Aldıkları oy oranlarına göre partiler milletvekili sokuyorlar. Aynı sistem Almanya'daki ikinci oy." dedi.

Birinci oyların da özellikle Türk kökenli adayların olduğu bölgelerde çok önem taşıdığını dile getiren Kolat, "Bazı bölgelerde başa baş yarışlar var. Partilerden bağımsız olarak söylüyorum. Yaklaşık 1,2 milyon Türk kökenli seçmen var. Hepsinin oy kullanacağını düşünmesek bile yani 60-70'e çıkarsa katılım o seçim bölgelerinde Türk seçmeninin vereceği oyla Türk kökenli adayın da seçilme şansı artabilir." diye konuştu.

Türk seçmenlerin katılım oranı yüzde 30

Kolat, Almanya'daki Türk kökenli seçmenlerin seçime katılım oranının yüzde 30 civarında olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, "Seçimlere katılım konusunda tam bir veri elimizde maalesef yok. Bu oranı yüzde 60-70'lere çekersek bu, çok önemli olacaktır. Kendi geleceklerini ve Almanya'nın geleceğini belirleme ve etkileme şansına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

29 partiden 53 Türk kökenli aday

23 Şubat'taki seçime 29 parti katılacak. Bugüne kadar mecliste yer almış partiler ,yine Türk kökenli adaylara yer verdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) 21 milletvekili adayı ile partiler arasından en çok Türk kökenli vekil adayına yer veren parti oldu. Önde gelen partilerden 53 Türk kökenli, Federal Meclise girmek için yarışacak. 53 adaydan 16-18 Türk kökenlinin meclise girmesi bekleniyor.