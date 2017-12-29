Almanya yeni yıla yeni uygulamalarla giriyor

29 Aralık 2017

Almanya’da 1 Ocak 2018’den itibaren birçok alanda yeni düzenlemenin uygulamaya konulması bekleniyor.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan derlenen bilgilere göre, ülkede, daha yüksek ödenekler, asgari ücretteki farklılıkların düzenlenmesi, daha fazla çocuk yardımı, yaşlılık ödeneklerinin iyileştirilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı önlemler gibi yeni düzenlemeler yeni yıldan itibaren uygulamaya konulacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni uygulamalar, ülkedeki vatandaş ve şirketlerin günlük yaşamlarını farklı şekillerde etkileyecek.

2018'de vergi mükellefleri 4,1 milyar eurodan muaf tutulacak. Söz konusu uygulamadan özellikle çocuklu aileler ve işçiler faydalanacak.

Yeni uygulamalar kapsamında, Vergi Dairesi'nden (Finanzamt) bir kamu görevlisi, habersiz bir şekilde şirketleri kontrole gidebilecek ve kasalarını 2017’den itibaren elektronik olarak kaydettirmek zorunda olan işletmelerin nakit para kayıtlarının manipüle edilip edilmediğini inceleyecek.

Emekli maaşında yüzde 3 artış

Emeklilik fonlarının durumunun iyi olması nedeniyle emeklilik kasası ödemeleri, 1 Ocak itibarıyla brüt maaşın yüzde 18,7'sinden yüzde 18,6'sına düşürülecek. Temmuz 2018'den itibaren de 21 milyon emeklinin maaşında yaklaşık yüzde 3 artış yapılması öngörülüyor.

Saat ücreti asgari ücretin altında imzalanan iş sözleşmeleri, 2018’den itibaren geçerli olmayacak. Ayrıca, bu yıl asgari ücret uygulanması konusunda bazı sektörlerde istisnalar sağlanmıştı. 2018'den itibaren bu istisnalar kalkacak ve asgari ücret zorunluluğu, tüm sektörlerde geçerli olacak.

Asgari ücret saatlik, bu yılın başında 8,50 eurodan 8,84 euroya yükseltilmişti. Asgari ücrette 2 yılda bir yapılan artışın, 2019 başında gerçekleşmesi planlanıyor.

Sosyal yardım miktarı ve çocuk parası artacak

Almanya'da "Hartz VI" olarak bilinen sosyal yardım miktarı, yeni yılda 409 eurodan 416 euroya çıkarılacak.

Çocuk parası ise ilk 2 çocuk için aylık 192 eurodan 194 euroya, üçüncü çocuk için 198 eurodan 200 euroya ve dördüncü çocuk için 223 eurodan 225 euroya yükselecek.

ECB'den yeni banknotlar

19 üyeli euro Bölgesi'nin ülkelerinden biri olan Almanya'da, para birimi olarak euro kullanılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından piyasaya sürülecek yeni euro banknotlar merakla bekleniyor. Piyasaya gelecek yıl 100 ve 200 euroluk, üst düzey güvenlik özelliklerine sahip banknotların sürülmesi planlanıyor.

Bu arada, ECB'nin mayıs ayında aldığı karar doğrultusunda 500 euroluk banknotlar peyderpey piyasadan çekilecek.