Almanya’da 100 bin ulaşım çalışanı greve gitti: Seferler durdu

Almanya’da belediyelere bağlı ulaşım şirketlerinde görevli 100 bin çalışan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla ilan ettiği grev nedeniyle 24 saatliğine iş bıraktı.

Çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitmesi sonucu otobüs, metro ve tramvay seferleri de durdu. Yeni yılın ilk büyük grevi nedeniyle haftanın ilk iş gününde ulaşım felç oldu. Şehir içi araç trafği yoğunlaşırken, bağlantı yolları ve otoyol girişlerinde trafik durma noktasında geldi. Üç haftadır etkili olan soğuk hava, kar ve buzlanma nedeniyle toplu ulaşımda yaşanan zorluklar grev ile daha da arttı.

Grev özellikle Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart kentlerinde toplu ulaşımı felç etti.

16 eyaletin 15’inde devam eden grevin Salı gece yarısından sonra sona ermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenleri daha iyi çalışma şartlarına zorlamak amacıyla belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 2 Şubat’ta bir günlük uyarı grevine gitmeye çağırmıştı.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), belediye ulaşım işletmelerinde devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla grev kararı alındığını açıklamıştı. İşverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurgulayan Ver.di ülke genelinde 150 belediye iştirakçisi ulaşım şirketlerinde çalışan 100 bin üyesine iş bırakma çağrısı yapmıştı.

Sendika ne talep ediyor?

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.