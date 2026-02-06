Almanya'da 16 yaş altına sosyal medya sınırı gündemde

Almanya'da iktidardaki Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılmasını gündemine aldı.

Parti içinde, gençlerin dijital ortamdaki güvenliği ve içeriklere maruz kalma biçimleri konusunda yeni düzenlemeler yapılması seçeneğinin değerlendirildiği bildirildi.

Avustralya'nın geçen yıl çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan ilk ülke olmasının ardından, Avrupa'da da benzer adımların tartışılmaya başlandığına dikkat çekiliyor. Sosyal medya kullanımının gençler üzerindeki olası olumsuz etkileri, birçok ülkede düzenleyici girişimlerin gerekçesi olarak gösteriliyor.

CDU'lu siyasetçi Dennis Radtke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "sosyal medyadaki dinamik gelişmelerin" medya okuryazarlığını geride bıraktığını ifade etti. Radtke, "Birçok yerde sosyal medya nefret ve sahte haberler koleksiyonu. Bu nedenle Avustralya'nın örneğini takip ederek bir yaş sınırı getirme fikrini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.