Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçilerek Federal Meclis'e girdi

Almanya'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarına göre, 19 Türk asıllı aday Federal Meclis'e (Bundestag) girmeye hak kazandı. Seçilen isimler, 21. dönemde parlamentoda yer alacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), 7 Türk kökenli milletvekiliyle en fazla temsilci çıkaran parti olurken, Sol Parti (Die Linke) de aynı sayıda Türk kökenli adayla Meclis'te yer alacak. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise 1 Türk kökenli milletvekiliyle temsil edilecek.

SPD’den seçilen isimler arasında Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel bulunuyor. Sol Parti'den meclise girenler ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis oldu. CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat seçildi.

CSU'da ilk Türk kökenli milletvekili

CSU'dan ise Hülya Düber, partinin ilk Türk kökenli milletvekili olarak tarihe geçti. Bir önceki seçimde de 18 Türk kökenli isim parlamentoya girmişti. Bu seçimdeki sonuçlar, Türk kökenli adayların Almanya'daki siyasi temsilinin güçlendiğini gösteriyor.