Almanya'da 2 tonluk bomba alarmı: 20 bin kişi tahliye ediliyor

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar, savaştan bu yana en büyük tahliye operasyonunun başlatılmasına neden oldu.

20 bin kişilik dev tahliye

İkisi 1 tonluk, biri 500 kilogramlık toplam 3 aktif bomba için 1 kilometrelik alan boşaltılırken, 20 bin kişi de ev ve işyerlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki okullar, müzeler, restoranlar, oteller ve bir bakım evi ile bir hastane de boşaltıldı. Ren Nehri üzerindeki üç köprü kapatıldı ve demir yolu trafiği durduruldu.

Tüm etkinliklerin iptal edildiği "tehlike bölgesinde" tahliye alanı içinde yer alan haber kanalı RTL de haber programlarını Berlin'deki stüdyolara taşımak zorunda kaldı.