Almanya’da 2,8 milyon kişi hala internet kullanmıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına ait bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) hane halkı tarafından kullanımına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, ülkede 16-74 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 4’ü geçtiğimiz yıl hiç internet kullanmadı. Bu oran yaklaşık 2,8 milyon kişiye karşılık geliyor.

Destatis, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, "randevu alma, bilet rezervasyonu ya da para transferi gibi birçok işlemin artık neredeyse yalnızca çevrim içi gerçekleştirildiğine" dikkat çekerek, internet erişiminin günlük yaşamda artan önemine vurgu yaptı.

İnternet kullanımında en düşük oran yaşlı gruplarda

İnternet kullanmayanlar içinde en yüksek oran, yüzde 12 ile 65-74 yaş grubunda gözlemlendi. Bu oran, 45-64 yaş aralığında yüzde 4’e, 16-44 yaş grubunda ise yüzde 2’ye kadar düştü.

Avrupa genelinde yapılan karşılaştırmalara da yer verilen raporda, Eurostat verilerine göre AB ortalamasında interneti kullanmayanların oranı yüzde 5 olarak kaydedildi. Hollanda ve İsveç’te bu oran yüzde 1’in altındayken, Hırvatistan’da yüzde 14, Yunanistan’da ise yüzde 11 seviyesinde olduğu görüldü.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) verileri, dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar kişinin, yani küresel nüfusun yüzde 32’sinin 2023 yılında hala internetten uzak yaşadığını ortaya koydu.