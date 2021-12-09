Almanya'da 5-11 yaş grubuna COVID-19 aşısı önerildi

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, COVID-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.

Açıklamada, STIKO'nun şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için COVID-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.

Kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocuklara da aşı yapılmasının önerildiği belirtilen açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin izniyle COVID-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi.

BioNTech aşısının önerildiği açıklamada bu yaştaki çocukların hastalığı ağır geçirmesinin veya ölümlerinin engellenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kısıtlı veriler sebebiyle nadir görülen aşının yan etkilerine ilişkin risklerin ise şu an için değerlendirilemediğine dikkat çekildi.

Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan çocuklar için genel bir aşı tavsiyesinin yapılmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, söz konusu yaş grubu için aşının güvenirliği hakkında daha fazla veri ve diğer bulgular elde edildiğinde derhal bunun inceleneceği ve gerektiğinde tavsiyenin güncelleneceği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.