Almanya'da Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi açılıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi'nin (MEDAR), 2025'in ilkbahar aylarında açılmasının planlandığı duyuruldu.

Devlet kamu yayıncı kuruluşu WDR'nin haberine göre, ülkede ilk olma özelliği taşıyan ve KRV eyalet hükümeti tarafından oluşturulan merkezde, Müslümanlara yönelik saldırılar ve suç olayları kayıt altına alınarak raporlanacak.

MEDAR'ın faaliyete geçmesiyle, Müslüman olmayan yabancılara yönelik ırkçı faaliyetler de rapor haline getirilecek.

KRV eyaletinde Nisan 2022'de antisemitik olaylara karşı raporlama merkezi olan Anti-Semitizm Araştırma ve Bilgi Merkezi (RIAS NRW) açılmıştı.

Noel pazarına saldırı

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda beş kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Bu saldırı sonrası islamofobik tartışmalar tekrardan gündeme gelmişti.

Saldırının ardından Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A. tutuklanmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin "İslamofobik" olduğunun "açık olduğunu" söylemişti.