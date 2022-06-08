Almanya'da araç kalabalığa daldı

Almanya'nın başkenti Berlin’deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde bir araç, mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.