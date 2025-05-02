Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun saldırı ya da kasıtlı bir eylem olduğuna dair bulgu bulunmadığı, olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İtfaiye ekipleri, olayda 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazaya karışan aracın 42 yaşındaki sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edildi.