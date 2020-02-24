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Almanya’da araç karnaval alanına daldı: 15 yaralı

Almanya’da karnaval geçidi sırasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya’da araç karnaval alanına daldı: 15 yaralı
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Almanya’nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, karnaval geçidi sırasında bir araç bariyerleri aşarak kalabalığın içine daldı.

Olayda, aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 15 kişi yaralandı.

Nordhessen polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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