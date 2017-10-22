Almanya'da aşırı sağcı AfD protesto edildi

22 Ekim 2017

Almanya'nın başkenti Berlin’de, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis’e girmesi protesto edildi.

Eğitim fakültesinde okuyan Ali Can adlı bir öğrencinin sosyal medyadan başlattığı inisiyatif üzerine “Federal Meclis’te nefret ve ırkçılığa karşı” sloganıyla kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) başta olmak üzere birçok inisiyatifin destek verdiği gösteride, üzerlerinde "Irkçılığa yer yok", “AfD'yi durdurun" ve "Federal Meclis’te ırkçılığa hayır” yazan dövizler taşındı.

Farklı dernek temsilcileri, gösteride yaptıkları konuşmalarda, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Neonazilerin ve ırkçıların ilk kez Federal Meclis’te yer alacağına işaret ederek, toplumun tüm kesimlerinin bunlarla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, Federal Meclis'in ve Başbakanlık binasının yanından geçerek tekrar Brandenburg Kapısı’nın önüne geldi.

Yürüyüşte "Parlamentoda Nazi propagandası yapma hakkı yok" ve "Nasyonalizm kafalardan çıksın" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılan Veronika Schmidt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları dışlamak yerine onlarla konuşmak gerektiğini belirterek, toplumda çeşitliliğin bulunduğunu ve herkesin düşüncesini söyleyebilmesinden yana olduğundan dolayı bu gösteriye katıldığını söyledi.

Jasmin Gebhardt da ırkçılığa karşı olduğu için gösteriye katıldığını vurgulayarak, "AfD’nin Federal Meclis’e ait olduğuna inanmıyorum. Daha çok yasaklanmasından yanayım." şeklinde konuştu.

Gebhardt, AfD seçmeninin neden bu partiye oy verdiğinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

İsmini vermek istemeyen bir protestocu, hoşgörüden yana olduğunu ve insanların barış içinde yaşaması gerektiğini dile getirerek, "Toplumu kışkırtıcı insanların gücü eline almasını istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Jette Buttgereit, ırkçılığın ve ayrımcılığın toplumda büyük sorun olduğuna dikkati çekerek, "Bunun bir belirtisi de AfD partisidir. Toplumun tüm katmalarında çeşitlilik, hoşgörü ve saygı eksikliği var." dedi.

Gösteriye katılan İlker Duyan, aşırı sağcı partinin Federal Meclis’e girmesiyle ırkçılığın toplumda taban kazanmasını ve etkili olmasını burada protesto ettiklerini söyledi.

Duyan, mecliste, hükümetin ve muhalefetin birlikte AfD’ye karşı sesini yükseltmesi gerektiğini de kaydetti.

Ülkede 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde AfD yüzde 12,4 oy alarak ilk kez Federal Meclis’e girmişti.

Kaynak: AA