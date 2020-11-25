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Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya’nın başkenti Berlin’de başbakanlık binasına saldırı girişimde bulunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan, başbakanlık binasına saldırı girişimde bulundu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.