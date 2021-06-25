Almanya'da bıçaklı saldırgan dehşeti
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
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Almanya'nın Würzburg kentinin Barbarossa Meydanı'nda bir kişi yoldan geçenlere elindeki bıçakla saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.
Polis, saldırgana atiş açtı, bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bölge güvenlik şeridine alındı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.