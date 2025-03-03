Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: 2 ölü 15'i ağır, 25 yaralı
Son dakika... Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Yararlılardan 15'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.
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Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15’i ağır 25 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi.
'Şehir merkezinden uzak durun' uyarısı
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis devam eden operasyon nedeniyle halktan şehir merkezinden uzak durmasını istedi.