Almanya'da bir günde 2 bin 801 koronavirüs vakası tespit edildi

19 Mart 2020

Almanya'da 2 bin 801 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Bugünkü rakamlarla birlikte ülkedeki toplam sayı virüsten etkilenen kişi ayısı 10 bin 999'a yükseldi.



Ülkede şu ana kadar 31 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 220 bini aştı

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, koronavirüs nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 245, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 978, İran'da 1135, İspanya'da 638, Fransa'da 264, ABD'de 155, İngiltere'de 104, Güney Kore'de 91, Hollanda'da 58, Japonya'da 39, İsviçre'de 33, Almanya'da 31, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 14, San Marino'da 14, Irak'ta 12, İsveç'te 10, Kanada'da 9, Cezayir'de 7, Avustralya'da 6, Norveç'te 6, Mısır'da 6, Avusturya'da 5, Yunanistan'da 5, Polonya'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg 4, Danimarka'da 4, Brezilya 4, Ekvador'da 3, Hindistan'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 2, Fas 2, Ukrayna 2, Malezya 2, Portekiz 2, Pakistan 2, Türkiye'de 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da birer kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında 80 bin 928, İtalya 35 bin 713, İran 17 bin 361, İspanya 14 bin 769, Almanya 10 bin 999, ABD 9 bin 464, Fransa 9 bin 134, Güney Kore 8 bin 565, İsviçre 3 bin 115, İngiltere 2 bin 626, Hollanda 2 bin 51, Avusturya 1843, Japonya 1635, Norveç 1599, Belçika 1486, İsveç 1301 ve Danimarka 1132."