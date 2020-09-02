"Almanya'da bir kez daha kısıtlama olmayacak"

02 Eylül 2020

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin bir daha sokağa çıkma yasakları uygulanmayacağını ifade etti ve ekledi, "Sonbahar ve kış aylarına güvenle gireceğiz. Ticari işletmelere baktığımızda görüyoruz ki maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu görüyoruz." dedi.

Spahn, COVID-19 salgınının önüne geçilmesini engellemek için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısını yaptı.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de benzer bir açıklama yapmış ancak bir COVID-19 aşısı bulunan dek normalleşme olmayacağını belirtmişti.