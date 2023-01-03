Almanya'da CHP'nin Frankfurt bürosuna saldırı düzenlendi
Almanya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliğine ait büroya, yılbaşı gecesi saldırı düzenlendiği bildirildi.
CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Frankfurt'un en işlek caddelerinden birinde bulunan ofislerine, yılbaşı gecesi saldırı yapıldığını belirtti.
Saldırıda, bürodaki Atatürk portresinin zarar gördüğünü aktaran Ercan, içeride kimsenin olmaması dolayısıyla yaralanan olmadığını ifade etti.
Alman makamlarından saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmalarını talep ettiklerini vurgulayan Ercan, Dışişleri Bakanlığından da konunun takipçisi olmasını istediklerini kaydetti.
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in, saldırı düzenlenen büroyu ziyaret ederek yöneticilerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.