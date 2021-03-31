Almanya'da COVID-19'a karşı sert tedbir çağrısı

Almanya'da Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, diğer 14 eyaletin başbakanlarına COVID-19 salgınının üçüncü dalgasıyla mücadelede sert tedbirlerin uygulanması çağrısı yaptı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kretschmann ve Söder, mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, salgındaki üçüncü dalganın birkaç haftadan beri sert şekilde etkisini gösterdiğine dikkati çekti.

Mektupta, salgın durumunun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, "Bu nedenle sorumluluğumuzu şimdi üstlenmeliyiz ve artık tartışmamalıyız. Virüs gecikmeleri affetmiyor." ifadesi kullanıldı.

Tedbirlerin ertelendiği her günün, virüsün binlerce kişiye bulaşması anlamına geldiği belirtilen mektupta, "Virüsle nasıl mücadele edeceğimize dair tüm araçlar var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulanacağına ilişkin karar alındığı anımsatılan mektupta, buna gece dışarı çıkma kısıtlaması ve temasların azaltılması gibi tedbirlerin de dahil olduğu kaydedildi.

COVID-19 ile etkili mücadele edilmesi talep edilen mektupta, aksi takdirde şimdiki durumun yaz aylarına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Hamburg'da gece dışarı çıkma kısıtlaması

Öte yandan Hamburg eyaletinde COVID-19 tedbirleri sertleştirildi.

Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschenscher, düzenlediği basın toplantısında, 2 Nisan cuma gününden itibaren 21.00-05.00 arasında dışarı çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.

Tschenscher, işverenlere çalışanlarına hızlı test uygulaması çağrısında bulunarak, bu tedbirlerin şimdilik 18 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydetti.

Başbakan Merkel, 28 Mart'ta Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de katıldığı bir programda, eyalet başbakanlarından COVID-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını isteyerek, tedbirleri gevşeten eyalet başbakanlarını da eleştirmişti.