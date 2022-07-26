Almanya'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları tasarruf için sönecek

Rus doğal gazının kesintiye uğraması nedeniyle, gelecek kış aylarının Almanya'da çok zorlu geçmesi bekleniyor. Almanya’da hükümet temsilcileri, sürekli uyarılar yaparak enerji tasarrufu yapılmasını ve enerjinin idareli kullanılmasını tavsiye ediyor.



Kış aylarında kaloriferlerin ısı derecelerinin düşürülmesi, belli saatlerde sıcak suların kesilmesi, kapalı havuzların ya tamamen kapatılması ya da suyunun ısıtılmaması uygulanması planlanan önlemler arasında.



Almanya'yı bekleyen muhtemel enerji darboğazına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek ve örnek teşkil etmesi için başkent Berlin'deki resmi ikametgahı Bellevue Sarayı’nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılması talimatını verdi. Gerekli olmadığı sürece geceleri, sarayı aydınlatan ışıkların kapatılacak ve dış alanın aydınlatması ise güvenliği riske atmayacak şekilde minimum seviye ile sınırlandırılacak.



Almanya'da daha önce tarihi Brandenburg Kapısı olmak üzere, benzer yapıların gece ışıklandırmalarına kısıtlamalar getirilmişti.