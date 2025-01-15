Almanya'da 'Dubai Çikolatası' krizi! Mahkeme Türkiye’de üretildiği için satışını yasakladı

Almanya Köln'de bir mahkeme, Türkiye’de üretilen çikolataların “Dubai çikolatası” adıyla satılmasını yanıltıcı buldu ve yasaklanmasına karar verdi. Aldi Süd süpermarket zincirinin satışa sunduğu ‘Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası’ adlı ürün, iş insanı Andreas Wilmers’in şikâyeti üzerine incelemeye alındı.

Marka davacının yasal masraflarını karşılayacak

Mahkeme, “Tüketici, ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ ifadesinden bu çikolatanın Dubai’de üretildiğini varsayar” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ürünün ambalajında yer alan ve küçük harflerle yazılmış ‘Menşei: Türkiye’ bilgisinin ise tüketicilerin algısını düzeltmeye yeterli olmadığını vurguladı. Mahkeme kararı doğrultusunda Aldi Süd, davacının yasal masraflarını da karşılayacak.

“Dubai tarzı denebilir” açıklaması

Dubai’den çikolata ithalatı yapan Andreas Wilmers, sosyal medyada popülerleşen ürünle ilgili tat şikayetleri aldığını belirterek yasal yola başvurdu. AFP’ye açıklama yapan Wilmers, “Türkiye’de üretilen bir çikolatanın üzerinde ‘El Yapımı Dubai Çikolatası’ yazması yanlıştır. Bu tür ifadeler yerine ‘Dubai tarzı’ gibi daha açıklayıcı bir dil kullanılabilir” dedi.

İsviçre’de de benzer bir şikayet yapılmıştı

Wilmers, daha önce İsviçre’de benzer bir başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonucunda çikolata üreticisi ambalajını değiştirmişmek zorunda kalmıştı. Wilmers, Almanya’daki başka bir süpermarket zinciriyle ilgili olarak da hukuki işlem başlatmayı düşündüğünü ifade etti. Mahkemenin verdiği kararın temyiz edilebileceği belirtiliyor. Bu karar, yanıltıcı ticaret uygulamalarının önlenmesi açısından önemli bir örnek olarak kabul ediliyor.