"Almanya'da durum iyiye gitmiyor"

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina ve diğer tedbirlerin vaka sayılarına yansımasının tatmin edici olmadığını söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Altmaier, salgının önüne geçme çalışmalarının tahmin edilenden daha uzun sürdüğünü ve belirli bölgelerde günlük vaka sayılarının halen çok yüksek olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçtiğimiz hafta benzer bir açıklama yapmış ve COVID-19'la mücadele kapsamında daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söylemişti.