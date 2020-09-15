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Almanya'da ekonomik hissiyat 20 yılın zirvesinde

Almanya'da eylül ayı için ekonomik hissiyat anketi aylık 5,9 puan artarak 77,4 puana yükselerek 20 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Almanya'da ekonomik hissiyat 20 yılın zirvesinde
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Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) ekonomik hissiyat anketi eylül ayı için 5,9 puan artışla, 20 yılın zirvesi olan 7,4 puana yükseldi. Mevcut durum anketi ise aylık 15,1 puan düşüşle 66,2 puana geriledi.

ZEW Direktörü Profesör Achim Wambach, "Anket sonuçlarında görülen yükseliş, uzmanların Almanya ekonomisinde kayda değer bir toparlanma beklediğini gösteriyor" dedi.

Euro Bölgesi ekonomik hissiyatı ise 9,9 puan artışla 73,9 puana yükselirken, mevcut durum anketi 8,9 puanlık düşüşle 80,9 puana çekildi.

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