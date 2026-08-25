Almanya’da ekonomiyi canlandırmak için reform çağrısı

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Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ortaklığındaki koalisyon kabinesinin Neuhardenberg’deki kapalı kapılar ardındaki çalışma toplantısı, Merz’in reformların uygulanmasında vites yükseltilmesi yönündeki mesajlarıyla başladı.

Başbakan Merz, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, reform süreçlerinde doğru önceliklerin belirlenmesi ve uygulama hızının artırılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut reform taslaklarının parlamentoda bir an önce karara bağlanması çağrısında bulunan Merz, iş dünyası ve vatandaşlar için hızlıca yeni perspektifler oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Merz, kamuoyunun eylem beklemekte haklı olduğunu belirterek, "Sorunların farkındayız ve bunları çözme hızımızı artırıyoruz. Eyleme geçiyoruz." dedi.

Almanya'nın küresel rekabette model oluşturabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Merz, ülkenin kendisini küçümsemesi için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

Almanya'da koalisyon hükümeti, 2 Temmuz’da dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 10 milyar avro tutarında vergi muafiyeti sağlanması, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler ve uygun fiyatlı konut üretimini içeren kapsamlı bir reform paketini kamuoyuna açıklamıştı.

"Ekonomik Büyüme ve İstihdam Programı" kapsamındaki bu pakette ayrıca, yüksek hastalık izinlerine karşı sağlık raporu uygulamalarının sıkılaştırılması ve büyük gayrimenkul şirketlerinin kamulaştırılmasının yasaklanması gibi maddeler yer alıyordu.

Başbakan Merz, Neuhardenberg’deki zirvede bu düzenlemelerin hayata geçirilme takviminin hızlandırılacağını belirtti.

İş dünyası ve sendikalardan tepki

Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdüğünü açıklasa da bu büyümenin kamu harcamalarıyla sürdürülmesi ve özel sektör yatırımlarının canlanmaması tepki çekiyor.

Almanya Sanayi Federasyonu (BDI) Üst Yöneticisi (CEO) Tanja Gönner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin artık icraat kabiliyetini kanıtlamak zorunda olduğunu belirterek, "Duyurulan reformlar acilen somut yasalara dönüşmeli." ifadelerini kullandı.

Madencilik, Kimya ve Enerji Sanayii Sendikası (IGBCE) Genel Başkanı Michael Vassiliadis ise sektörde her ay 15 bin endüstriyel istihdamın kaybedildiğini hatırlatarak, acil bir stratejik dönüm noktası çağrısında bulundu.

Kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gerisinde kalan ve son anketlerde şahsi memnuniyet oranı yüzde 30'lara gerileyen Başbakan Merz, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlanmasına yönelik uzun süredir ciddi bir reform baskısı altındaydı.

İki gün sürecek zirvenin ardından koalisyon ortakları, perşembe günü Münster’de bir araya gelerek yol haritasını netleştirmeye devam edecek.