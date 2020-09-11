Almanya'da enflasyon ağustosta sabit kaldı
Almanya'da tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda bir değişim göstermezken, aylık bazda yüzde 0,1 düştü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin tüketici fiyatları endeksi ağustos ayında, temmuz ayına göre yüzde 0,1 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre bir değişim göstermedi.
Endekste yer alan alkollü içecekler ve tütün kalemi yıllık yüzde 3,1 arttı.
Diğer yandan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,7 ve hizmet fiyatları yüzde 1 artarken, mallar kalemi yıllık yüzde 1,3 azaldı.