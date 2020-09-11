ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

Almanya'da enflasyon ağustosta sabit kaldı

Almanya'da tüketici fiyatları ağustosta yıllık bazda bir değişim göstermezken, aylık bazda yüzde 0,1 düştü.

Almanya'da enflasyon ağustosta sabit kaldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin tüketici fiyatları endeksi ağustos ayında, temmuz ayına göre yüzde 0,1 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre bir değişim göstermedi.

Endekste yer alan alkollü içecekler ve tütün kalemi yıllık yüzde 3,1 arttı.

Diğer yandan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,7 ve hizmet fiyatları yüzde 1 artarken, mallar kalemi yıllık yüzde 1,3 azaldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap