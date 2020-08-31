Almanya'da enflasyon ağustosta yüzde 0,1 düştü

31 Ağustos 2020

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 0,5 düştükten sonra, bir değişim olmaması beklentisine karşın, ağustos ayında yüzde 0,1 düştü.

Tüketici fiyatları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre bir değişim göstermezken beklenti yüzde 0,1 artmasıydı. Endeksi etkileyen faktörler, mallarda görülen yüzde 1,3'lük, enerji fiyatlarındaki yüzde 6,3'lük ve gıda fiyatlarındaki yüzde 0,7'lik düşüşler oldu.

Ülkenin harmonize tüketici fiyatları aylık bazda, yüzde 0,2 düştü. Beklenti temmuz ayındaki yüzde 0,5'lik düşüşten bir değişim olmaması yönündeydi. Harmonize tüketici fiyatlarındaki yıllık değişim, temmuz ayında olduğu gibi sabit kalması yönündeydi ancak, yüzde 0,1 düşüş yönünde gerçekleşti.

Destastis'ten tüketici fiyatları ile ilgili olarak yapılan yorumda, enflasyonun katma değer vergisi indiriminin 1 Temmuz'da yürürlüğüe girmesinden etkilendiği ve temmuz ve ağustos ayları yılık enflasyonu hesaplanırken bu durumun göze alınması gerektiği belirtildi.