Almanya'da enflasyon tahminlerin üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı ön verilere göre, Almanya'da yıllık enflasyon aralık ayında tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Bunun nedeni olarak, gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarında önceki aylara kıyasla daha az düşüş gösteriliyor.

Ülkede yıllık tüketici fiyat enflasyonu oranı, tahminlerin üstünde çıkarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

Almanya'da aralık ayında öncü tüketici fiyatları da aylık yüzde 0,4'e yükseldi. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Ocak ayında da enflasyon yükselebilir

Commerzbank baş ekonomisti Joerg Kraemer, CO2 emisyonları ve sigorta hizmetlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle enflasyonun ocak ayında da benzer şekilde yüksek seyredebileceğini söyledi.

Euro Bölgesi enflasyonu ise kasım ayında yüzde 2,2 seviyesindeydi. Aralık ayında yüzde 2,4'e yükseleceği tahmin ediliyor.